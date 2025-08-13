CDHU abre inscrições para sorteio de 54 moradias em Vinhedo

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) inicia, nesta segunda-feira (11), as inscrições para o sorteio de 54 unidades habitacionais no município de Vinhedo, Região Administrativa de Campinas. O cadastro pode ser feito até as 17h do dia 18 de agosto, por meio do formulário eletrônico disponível no site da CDHU.

Para concorrer a um dos imóveis, o candidato deve acessar o site cdhu.sp.gov.br, clicar no banner “Faça agora sua inscrição”, selecionar a opção de empreendimento “Vinhedo G” e seguir as instruções. Será válido somente um cadastro por família. Os interessados que já participaram de outros sorteios da CDHU no município e não foram contemplados devem fazer nova inscrição.

Os apartamentos terão 49 m² de área útil, distribuídos em dois quartos, sala, banheiro e lavanderia. Serão sorteadas 28 moradias para famílias com rendas de um a três salários mínimos, oito moradias para atendimento de renda familiar entre três e cinco salários e seis unidades destinadas às famílias com renda entre cinco e dez salários.