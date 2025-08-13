Cia. Jovem de Dança leva ‘Pedro e o Lobo’ à Fábrica das Infâncias

A Cia. Jovem de Dança de Jundiaí apresenta neste domingo (17), a partir das 10h30, “Pedro e o Lobo”, um dos espetáculos de seu repertório destinado ao público infantojuvenil. A apresentação do grupo, que é um dos corpos artísticos ligados à Unidade de Gestão de Cultura (UGC), será na Fábrica das Infâncias Japy e tem entrada gratuita e classificação recomendada para crianças maiores de quatro anos.

Obra mais importante do mundo sinfônico para crianças composta pelo russo Seguei Prokofiev, “Pedro e o Lobo” conta a história de Pedro, garoto que mora com seu avô em uma casa próxima à floresta. Numa certa manhã, Pedro sai para passear e é seguido por seus amigos: a pata, o passarinho e o gato. O avô, preocupado, o repreende por temer a presença do lobo na floresta. Mas Pedro desobedece a seu avô e sai à caça do animal, juntamente com seus amigos. Por fim, Pedro se transforma num herói: depois de conseguir prender o lobo, decide desfilar com a sua presa num grande cortejo pela cidade.

A gestora de Cultura, Clarina Fasanaro, falou da importância da programação. “Com mais esta apresentação gratuita, a Cia. Jovem de Dança cumpre o seu papel enquanto corpo artístico municipal da Cultura na formação de público e enriquecimento do repertório em nossos equipamentos culturais, com apresentações gratuitas que fortalecem a cena cultural em Jundiaí.”