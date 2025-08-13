Empresário Francesconi Jr é eleito 1º vice-presidente do Ciesp SP

Recém eleito como o 1º vice-presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), o empresário jundiaiense Vandermir Francesconi Jr reforça o compromisso com o setor para manter ainda mais a economia vigorosa e crescendo em diferentes frentes, inclusive na geração de emprego.

Mesmo assumindo um compromisso na esfera estadual, Francesconi Jr continua no Conselho Deliberativo do Sesi SP reforçando o compromisso mesmo diante do fantasma das tarifas impostas pelo governo Trump. A proposta é que ambos os governos encontrem um ponto de equilíbrio para a economia continuar crescendo.

“Além da situação do Tarifaço temos pela frente a reforma tributária, juros altos, enfim, situações que dificultam muito o trabalho das indústrias e, consequentemente, dos investidores e empresários. Nosso papel é ajudar o setor para que haja condições de investimento, produção e geração de empregos. Quer dizer, tem muitos desafios pela frente, mas vamos trabalhar como sempre trabalhamos.”