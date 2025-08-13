Empresário Francesconi Jr é eleito 1º vice-presidente do Ciesp SP

Recém eleito como o 1º vice-presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), o empresário jundiaiense Vandermir Francesconi Jr reforça o compromisso com o setor para manter ainda mais a economia vigorosa e crescendo em diferentes frentes, inclusive na geração de emprego.
Mesmo assumindo um compromisso na esfera estadual, Francesconi Jr continua no Conselho Deliberativo do Sesi SP reforçando o compromisso mesmo diante do fantasma das tarifas impostas pelo governo Trump. A proposta é que ambos os governos encontrem um ponto de equilíbrio para a economia continuar crescendo.
“Além da situação do Tarifaço temos pela frente a reforma tributária, juros altos, enfim, situações que dificultam muito o trabalho das indústrias e, consequentemente, dos investidores e empresários. Nosso papel é ajudar o setor para que haja condições de investimento, produção e geração de empregos. Quer dizer, tem muitos desafios pela frente, mas vamos trabalhar como sempre trabalhamos.”
Ainda sobre o Tarifaço, lembrou que o Brasil importa mais dos Estados Unidos do que exporta, com tarifas de importação de produtos girando em torno de 2,9% quando a média no Brasil é 10%. Condições que não colocariam o Brasil numa situação de ser submetido a 50% de tarifa adicional pelos Estados Unidos.
“O que está causando essa tarifa adicional é exatamente a falta de “convívio político internacional” entre os dois presidentes. Infelizmente o Brasil tomou algumas atitudes, como, por exemplo, sugerir a criação de uma moeda só para o BRICS, afronta direta ao dólar. Nem a China, que hoje é a segunda maior potência do mundo e que concorre diretamente com os Estados Unidos, concordou em se criar outra moeda”, lamenta.
Questionado sobre o crescimento das indústrias sem causar danos a outros setores, em especial com a falta de energia ou sem políticas públicas para mobilidade urbana, por exemplo, Francesconi reforça que se um setor cresce, todos tendem a crescer. “Os investimentos devem sempre ser efetivos, de maneira que a população tenha melhores condições de saúde, de educação, de trabalho, e de infraestrutura”, comenta o vice-presidente que assume o novo cargo em 2026 com vigência por quatro anos.
As eleições aconteceram no dia 8 de agosto, reunindo 8 mil indústrias votando em chapas regionais e estaduais. Na estadual também foi reeleito Rafael Cervone como presidente e na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), com votos dos sindicatos patronais, a presidência fica com Paulo Skaf.
