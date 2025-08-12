Câmara aprova projeto que moderniza a administração

A Câmara Municipal aprovou, na sessão ordinária desta terça-feira (12), o projeto de Reforma Administrativa da Prefeitura de Jundiaí. A medida promove uma reorganização da estrutura municipal, priorizando a eficiência, a transparência e a resolutividade na prestação de serviços à população.

Entre as principais mudanças está a criação da Secretaria Municipal de Habitação, que substituirá a Fundação Municipal de Ação Social (FUMAS). Essa alteração atende a uma recomendação histórica do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) e do Ministério Público, que há mais de dez anos apontam fragilidades na gestão da Fundação e sugerem sua incorporação à administração direta.

Um estudo recente do TCE-SP reforçou que a manutenção da FUMAS é juridicamente, operacionalmente e financeiramente insustentável, apresentando receitas próprias insuficientes para cobrir as despesas e alta dependência de repasses da Prefeitura. Com a nova secretaria, a gestão espera melhorar o controle, reduzir custos e garantir mais agilidade na execução das políticas habitacionais.