Núcleo Atuará leva o 1º lugar da Cena Amadora no 9º Festeju

“O Amor na prática é sempre ao contrário”, do Núcleo Atuará, consagrou-se o espetáculo campeão da Cena Amadora do 9º Festival de Teatro de Jundiaí (Festeju). O resultado foi revelado pela Unidade de Gestão de Cultura (UGC) na Noite de Premiação do festival, realizado no último sábado (09), na Sala Glória Rocha, quando o espetáculo do grupo jundiaiense também levou os prêmios de Melhor Atriz Coadjuvante, que foi para Olívia Makowski Ribeiro; Melhor Ator Revelação, para Miguel Merlo Zaparoli; Melhor Direção, para Tábata Makowski; além de Melhor Cenário e Melhor Sonoplastia.
Já o espetáculo “A Cantora Careca”, da Zéfiros Cia. de Teatro, de Salto (SP), levou o 2º lugar da Cena, além dos prêmios de: Melhor Ator, que foi para Gabriel Massao Inoue; Melhor Atriz, para Jéssica do Nascimento Sousa; Melhor Ator Coadjuvante, para Fernando Henrique Campos; além de Melhor Iluminação.
O terceiro lugar foi para a peça “Miquelina: o brilho decadente de uma estrela”, da Variedades do Córrego da Laranja Azeda, de Barueri (SP), que também levou o Melhor Figurino.
O prêmio de Melhor Atriz Revelação foi conferido a Millena Jesus Moreira Trindade, de “Cálice, O Circo”, do Labirinto do Meio Dia, grupo de Gavião Peixoto (SP), que também levou a Melhor Maquiagem. “Não me assista correr no escuro”, do Coletivo Deforme, de Mauá (SP), levou ainda os prêmios de Melhor Texto Original e Melhor Pesquisa.
“A tradicional Sala Glória Rocha foi palco até agora da Cena Amadora, que, além das gratas surpresas de apresentações com níveis técnicos excelentes, consagrou campeão um espetáculo produzido em Jundiaí. A programação gratuita do Festeju segue ainda esta semana no Cento das Artes, revezando ainda outros palcos, como a Sala Josette Feres, com os contemplados pela Cena Profissional”, comentou a gestora de Cultura, Clarina Fasanaro.
Mais Festeju
A Cena Profissional do festival segue até este domingo (17), com apresentações gratuitas no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, que fica na rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro. Nesta terça-feira (12), o grupo paulistano Careta apresenta, às 20h, na Sala Glória Rocha, a peça “Terra de Oz – O Cordel Ambiental”, que tem classificação livre.
Na sequência, a programação traz os espetáculos de dois grupos jundiaienses. A Cia. Copo de Teatro apresenta na quarta-feira (13), às 20h, a “100 Política Futebol Clube” na Sala Josette Feres, com classificação etária de 14 anos. Já o Núcleo Preto de Artes Afrodiaspóricas apresenta na quinta-feira (14), também às 20h, a peça “Bitita – A Carolina que não te contam”. A apresentação será na Sala Glória Rocha e classificação para maiores de 12 anos.
Na sexta-feira (15), às 20h, o Grupo Nômade, de São José dos Campos (SP), apresenta “Joana das Mulheres que Habitam em Mim”, na Sala Glória Rocha. A classificação etária é de 16 anos. Já no sábado (16), o Grupo carioca Ítalo Banda apresenta “Vira Lata”. O espetáculo será na sala Glória Rocha e começa às 19h, indicada para maiores de 12 anos.
E no domingo (17), fechando a programação da Cena Profissional, o Grupo paulistano Circo di SóLadies | Nem SóLadies apresenta “Choque-Rosa ou Com que Armas Lutamos?”. A apresentação será às 19h30, na Sala Glória Rocha, com classificação livre.
Os detalhes da programação podem ser conferidos no site do festival.