Núcleo Atuará leva o 1º lugar da Cena Amadora no 9º Festeju

“O Amor na prática é sempre ao contrário”, do Núcleo Atuará, consagrou-se o espetáculo campeão da Cena Amadora do 9º Festival de Teatro de Jundiaí (Festeju). O resultado foi revelado pela Unidade de Gestão de Cultura (UGC) na Noite de Premiação do festival, realizado no último sábado (09), na Sala Glória Rocha, quando o espetáculo do grupo jundiaiense também levou os prêmios de Melhor Atriz Coadjuvante, que foi para Olívia Makowski Ribeiro; Melhor Ator Revelação, para Miguel Merlo Zaparoli; Melhor Direção, para Tábata Makowski; além de Melhor Cenário e Melhor Sonoplastia.

Já o espetáculo “A Cantora Careca”, da Zéfiros Cia. de Teatro, de Salto (SP), levou o 2º lugar da Cena, além dos prêmios de: Melhor Ator, que foi para Gabriel Massao Inoue; Melhor Atriz, para Jéssica do Nascimento Sousa; Melhor Ator Coadjuvante, para Fernando Henrique Campos; além de Melhor Iluminação.

O terceiro lugar foi para a peça “Miquelina: o brilho decadente de uma estrela”, da Variedades do Córrego da Laranja Azeda, de Barueri (SP), que também levou o Melhor Figurino.