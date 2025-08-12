Paço Municipal recebe Feira do Produtor Rural nesta quarta (13)

O Paço Municipal recebe, nesta quarta-feira (13), a primeira edição de agosto da Feira do Produtor Rural. Realizada bimensalmente, a iniciativa da Unidade de Gestão Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT) fica aberta ao público interessado em geral, das 8h às 17h, e reúne as barracas de diversas opções de produtos naturais – como frutas, verduras e legumes -, derivados, produtos artesanais e de outras atividades vinculadas aos segmentos da Unidade, como as Rotas Turísticas e as feiras livres e varejões municipais.
Para esta edição, foram confirmadas as participações de doze barracas, que garantirão aos servidores e munícipes que prestigiarem a iniciativa as vendas de frutas, verduras, legumes, entre os itens direto do produtor rural.
Já entre as sobremesas, o público poderá se deliciar com cocadas cremosas artesanais, brownies, chocolate, palha italiana, bolachas, além de pães de uva e de morango, e o tradicional crustoli italiano.
Entre os demais produtos artesanais estarão à venda geleias, conservas, antepastos, pães de fermentação natural e caseiros, mel e derivados da colmeia, granolas, queijos e iogurtes. Tudo isso sem contar as opções de vinhos produzidos no Município.
Mais Feira no Paço
Ainda no mês agosto, a Feira do Produtor Rural no Paço será realizada na quarta-feira (27). Até o final do ano, estão também confirmadas as seguintes datas: 17 e 26 de setembro, 15 e 29 de outubro, 14 e 26 de novembro, e 17 e 23 de dezembro, sempre das 8h às 17h.
O Paço Municipal fica na avenida da Liberdade, s/n – Jardim Botânico, e conta com entrada e estacionamento gratuitos.