Paço Municipal recebe Feira do Produtor Rural nesta quarta (13)

O Paço Municipal recebe, nesta quarta-feira (13), a primeira edição de agosto da Feira do Produtor Rural. Realizada bimensalmente, a iniciativa da Unidade de Gestão Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT) fica aberta ao público interessado em geral, das 8h às 17h, e reúne as barracas de diversas opções de produtos naturais – como frutas, verduras e legumes -, derivados, produtos artesanais e de outras atividades vinculadas aos segmentos da Unidade, como as Rotas Turísticas e as feiras livres e varejões municipais.

Para esta edição, foram confirmadas as participações de doze barracas, que garantirão aos servidores e munícipes que prestigiarem a iniciativa as vendas de frutas, verduras, legumes, entre os itens direto do produtor rural.

Já entre as sobremesas, o público poderá se deliciar com cocadas cremosas artesanais, brownies, chocolate, palha italiana, bolachas, além de pães de uva e de morango, e o tradicional crustoli italiano.