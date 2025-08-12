14 de agosto de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
7ª FENS

Feira terá rodada de negócios para empreendedores

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMJ
Rodada de Negócios oferecida aos empreendedores é mais uma oportunidade para tornar a marca conhecida e fazer parcerias
Rodada de Negócios oferecida aos empreendedores é mais uma oportunidade para tornar a marca conhecida e fazer parcerias

A 7ª FENS (Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços) volta a oferecer grandes oportunidades para que empreendedores ganhem visibilidade, ampliem suas vendas e criem novas conexões comerciais.

Entre as ações de destaque, está a Rodada de Negócios, realizada em parceria entre a Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí e a empresa Solutudo. O encontro acontecerá nas sextas-feiras, dias 29 de agosto e 5 de setembro, a partir das 14h30.

Data: 29/8
Horário: das 14h30 às 16h30
IMPORTANTE: Não será permitido participar após o início da Rodada. 
CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER

Data: 05/09
Horário: das 14h30 às 16h30
IMPORTANTE: Não será permitido participar após o início da Rodada. 
CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER

A iniciativa é aberta tanto para expositores quanto para não expositores, criando um ambiente favorável para a troca de contatos, parcerias e novas oportunidades de mercado. “Estar na FENS já é uma chance incrível de apresentar sua empresa para um público diverso. Com a Rodada de Negócios, ampliamos ainda mais essa possibilidade, permitindo que empreendedores se conheçam, troquem experiências e, quem sabe, saiam daqui com novas parcerias e clientes”, destaca Bruna Lazarini, gestora adjunta de Empreendedorismo da UGDECT.

Estrutura da FENS

A feira reúne diversas opções para o público e é uma excelente oportunidade para conhecer e apoiar empresas locais, fortalecendo a economia da cidade. Além dos produtos e serviços, o evento conta com um amplo espaço gastronômico com mais de 20 food trucks, oferecendo desde comidas árabes e hambúrgueres artesanais até espetinhos de churrasco e churros.

Criada em agosto de 2022, a Feira do Empreendedor de Jundiaí já realizou sete edições e apresenta números expressivos: mais de R$ 9,2 milhões em movimentação financeira para os expositores, um público superior a 160.500 mil pessoas e mais de 2.500 pequenos e médios empreendedores participantes. A 7ª edição será realizada nos dias 29, 30 e 31 de agosto; 5, 6 e 7 de setembro.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA FENS

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários