Feira terá rodada de negócios para empreendedores

A 7ª FENS (Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços) volta a oferecer grandes oportunidades para que empreendedores ganhem visibilidade, ampliem suas vendas e criem novas conexões comerciais.
Entre as ações de destaque, está a Rodada de Negócios, realizada em parceria entre a Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí e a empresa Solutudo. O encontro acontecerá nas sextas-feiras, dias 29 de agosto e 5 de setembro, a partir das 14h30.
Data: 29/8
Horário: das 14h30 às 16h30
IMPORTANTE: Não será permitido participar após o início da Rodada.
CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER
Data: 05/09
Horário: das 14h30 às 16h30
IMPORTANTE: Não será permitido participar após o início da Rodada.
CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER
A iniciativa é aberta tanto para expositores quanto para não expositores, criando um ambiente favorável para a troca de contatos, parcerias e novas oportunidades de mercado. “Estar na FENS já é uma chance incrível de apresentar sua empresa para um público diverso. Com a Rodada de Negócios, ampliamos ainda mais essa possibilidade, permitindo que empreendedores se conheçam, troquem experiências e, quem sabe, saiam daqui com novas parcerias e clientes”, destaca Bruna Lazarini, gestora adjunta de Empreendedorismo da UGDECT.
Estrutura da FENS
A feira reúne diversas opções para o público e é uma excelente oportunidade para conhecer e apoiar empresas locais, fortalecendo a economia da cidade. Além dos produtos e serviços, o evento conta com um amplo espaço gastronômico com mais de 20 food trucks, oferecendo desde comidas árabes e hambúrgueres artesanais até espetinhos de churrasco e churros.
Criada em agosto de 2022, a Feira do Empreendedor de Jundiaí já realizou sete edições e apresenta números expressivos: mais de R$ 9,2 milhões em movimentação financeira para os expositores, um público superior a 160.500 mil pessoas e mais de 2.500 pequenos e médios empreendedores participantes. A 7ª edição será realizada nos dias 29, 30 e 31 de agosto; 5, 6 e 7 de setembro.