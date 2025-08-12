Feira terá rodada de negócios para empreendedores

A 7ª FENS (Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços) volta a oferecer grandes oportunidades para que empreendedores ganhem visibilidade, ampliem suas vendas e criem novas conexões comerciais.

Entre as ações de destaque, está a Rodada de Negócios, realizada em parceria entre a Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí e a empresa Solutudo. O encontro acontecerá nas sextas-feiras, dias 29 de agosto e 5 de setembro, a partir das 14h30.

Data: 29/8

Horário: das 14h30 às 16h30

IMPORTANTE: Não será permitido participar após o início da Rodada.

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER