Em Jundiaí, impacto com tarifaço pode chegar a US$ 180 milhões

Os reflexos do Tarifaço imposto pelos EUA, em vigor desde o início de agosto, já estão sendo sentidos e contabilizados por setores da economia e, em Jundiaí, não é diferente. O município é apontado com um dos pólos importantes de exportação no Estado, com foco nos transformadores elétricos e produtos de origem animal, além de frutas, com impacto que pode chegar a US$ 180 milhões, segundo levantamento feito pelo jornal Estadão.

De acordo com a Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (UGDECT) realmente já é possível identificar potenciais reflexos para Jundiaí, em especial em setores que envolvem a exportação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, segmentos relevantes na pauta exportadora do município, mas o impacto exato dependerá do percentual de exportações destinado aos EUA em cada segmento, mas estima-se uma possível retração nas exportações da ordem de 10% a 30%.

“Entre os principais impactos previstos está a redução da demanda por produtos exportados localmente, com destaque para os segmentos ligados à cadeia química e de insumos industriais. Esse cenário pode provocar uma desaceleração industrial, levando empresas a adiarem investimentos e contratações, o que pode gerar efeitos na geração de empregos e no desempenho da economia local como um todo”, adianta o diretor de Fomento ao Comércio e Serviços, Gilson Pichiolli.