Cuidadores de pet oferecem amor, disciplina e companhia

Em meio a passeios, limpeza de espaços, troca de alimentação e remédios, os cuidados de animais de estimação, em especial de cães e gatos domésticos, tornam-se mais que uma dedicação e dom. Em muitos casos, viram profissão e ganho de renda extra. Os conhecidos pet sitters já são uma realidade em nossa cidade, que inclui também o cuidado com felinos.

Há sete anos, Bruno Rezzaghi Pierobon, de 25 anos, fez da ajuda a uma amiga sua profissão. Tornar-se pet sitter foi uma maneira de ganhar dinheiro e ser reconhecido. “No início, era apenas para me manter ocupado até conseguir um emprego, mas quando tive a oportunidade de voltar para este mercado percebi que poderia montar uma carreira no segmento e, cá estou, três anos depois, superfeliz, podendo ajudar as pessoas e seus pets.”

Com uma rotina de passeios individuais, limpeza de ambiente e cuidado com a alimentação, o trabalho tem também uma dose de amor aos animais. “Hoje eu tenho oito clientes fixos, que atendo de segunda a sábado, além de 10 a 15 clientes que precisam dos meus serviços, principalmente, aos finais de semana e feriados. Em sua maioria, pessoas que trabalham o dia todo e precisam de alguém para auxiliar nos cuidados de seus pets.”