Temperatura subirá um pouco, mas deve chover na próxima semana

Assim como hoje (31), a sexta-feira (1º) deve ser gelada em Jundiaí, com temperaturas entre 7°C e 26°C. Com a diferença entre a máxima e a mínima e céu aberto, o dia começará mais gelado, esquentará e à noite esfriará de novo. Para o fim de semana, porém, o indicativo é de mínimas um pouco mais altas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No sábado (2), a mínima prevista é de 12°C e a máxima de 25°C, com céu limpo. Já no domingo (3), as temperaturas serão as mesmas, mas com presença de nuvens. Na segunda-feira (4), termômetros entre 12°C e 26°C e possibilidade de chuva isolada.

Para os dias seguintes, segundo o Climatempo, também pode chover na terça-feira (5), na quarta (6) e na quinta (7), mas não há previsão de mínimas abaixo dos 10°C. Já as máximas, segundo a meteorologia, devem variar em torno de 20°C.

Frente fria