Sophia sai de casa para ir à escola e desaparece em Jundiaí

A mãe também disse à polícia, que a mensagem enviada ao pai não parece ter sido escrita por ela, com base em alguns padrões conhecidos pela família. "Depois disso o celular foi desligado. E no meio da tarde ela estava online no Facebook, mandei mensagem, e ficou offline", lamentou a mãe, em conversa com o Jornal de Jundiaí.

A mãe, Kathleen Simplício, registrou Boletim de Ocorrência no final da tarde e pede ajuda para encontrar a filha. De acordo com ela, a filha nunca fugiu de casa, e a preocupação se tornou ainda maior, depois que a jovem enviou mensagem de Whatsapp ao pai, dizendo que estava na casa de uma amiga fazendo trabalho escolar e que logo iria para casa, o que não aconteceu. Em contato com a referida amiga citada na mensagem, esta alegou que não esteve com Sophia.

A estudante Sophia Gabrielly Simplício de Oliveira, de apenas 12 anos, desapareceu em Jundiaí, por volta das 7 horas desta quarta-feira (30), antes das aulas na Escola Estadual Professor Orozimbo Sóstena, no Jardim Esplanada, onde estuda. Colegas a viram ao lado de uma banca nas proximidades e relataram que ela não entrou para as aulas.

No momento do desaparecimento ela estava de calça jeans, jaqueta preta com capuz e uma mochila preta com estampa de três ursinhos de pelúcia.

Quem tiver informações sobre o paradeiro da vítima, deve entrar em contato com as forças policiais; 190 da Polícia Militar, no 153 da Guarda Municipal ou no 181 do Disque Denúncia.