Paulista inicia processo para obter certificado de clube formador

Atualmente, o Paulista conta com as categorias de base femininas, no sub-15 e sub-17, em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, e, no masculino, disputa o Paulistão sub-11, sub-12, sub-13 e sub-14 em parceria com o Macabi Holambra, um centro de formação de atletas com sede em Holambra-SP.