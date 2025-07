‘Dona Irene’ é o vencedor do 5º Festival de Curtas-Metragens

Numa realização da Cultura, em parceria com o CMPC, esta edição do festival contou com 30 trabalhos selecionados – seis pela Mostra Paralela e exibidos nos dias 18 e 19 de julho, e 24 pela Mostra Competitiva, com exibições nos dias 22, 23, 25, 26 e 27. A programação contou ainda, por meio de uma parceria da UGC com o CultSP PRO, programa de qualificação profissional, inovação e sustentabilidade da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, com seis masterclasses aos domingos sobre temas diversos.

O diretor de Cultura da UGC, William Ramos, reforçou o êxito desta edição. “O festival deste ano chega ao fim, celebrando uma programação intensa, inovadora e repleta de parcerias estratégicas. Além da construção conjunta da Cultura com o Conselho, esta edição contou com a parceria com o CultSP Pro, somando ainda mais no âmbito formativo deste espaço que já é um dos principais na valorização da produção audiovisual na região. Isso tudo sem contar que foi a primeira edição realizada na Sala São Paulo-Minas, a sala de cinema do Espaço Expressa, tendo a força e a relevância do audiovisual local marcado presença nesta cena pulsante, criativa e com alto nível técnico. É um orgulho ver Jundiaí se firmando como referência nesse segmento”.