Comércio de Jundiaí espera alta de 6% a 8% no Dia dos Pais

Com a chegada do mês de agosto, os lojistas de Jundiaí já se preparam para uma das datas mais importantes do varejo: o Dia dos Pais. A expectativa para este ano é positiva, com projeção de aumento entre 6% e 8% nas vendas em comparação com 2024.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí e Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), Edison Maltoni, acredita que o momento é favorável. “Acreditamos que, com o clima mais ameno e campanhas de estímulo em andamento, o Dia dos Pais será um importante termômetro para aquecer as vendas rumo ao último trimestre do ano”, afirma.

Os produtos mais procurados devem seguir a tradição: roupas, calçados, perfumes e eletrônicos, além dos presentes simbólicos. A previsão é que o ticket médio fique entre R$ 160 e R$ 180 superior ao do ano passado.