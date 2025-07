Gigante global do setor automotivo chega a Várzea Paulista

O prefeito Rodolfo Braga e o vice-prefeito, João Paulo de Souza, visitaram nesta terça-feira (29) a sede da empresa Baldi, que agora inicia uma nova etapa sob o comando do grupo indiano Motherson, um dos maiores fornecedores do setor automotivo do mundo.

Presente em mais de 44 países, com mais de 400 unidades espalhadas pelo globo e cerca de 190 mil colaboradores, o Grupo Motherson é referência em soluções automotivas de ponta — fornecendo sistemas de espelhamento, chicotes elétricos, painéis e componentes para as principais montadoras do planeta. A aquisição da unidade de Várzea Paulista faz parte de um plano de investimentos para a expansão do grupo na América Latina.

O prefeito Rodolfo Braga comentou sobre a relevância do momento. "Essa é mais uma prova de que Várzea Paulista tem potencial e está preparada para receber grandes grupos. Criamos um ambiente favorável, com gestão, segurança e infraestrutura. E os resultados estão aparecendo com a chegada de empresas como a Motherson”, destacou.