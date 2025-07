Jundiaí terá cartão para unificar serviços públicos

Em nota oficial, a Prefeitura explicou que a proposta é que o cartão funcione como um instrumento único de identificação dos munícipes, permitindo maior agilidade e organização no atendimento público. A iniciativa também prevê a integração de sistemas e dados entre diferentes setores da gestão, o que, segundo o governo municipal, pode contribuir para maior eficiência administrativa. Além disso, o poder público aposta na redução de fraudes, melhoria nos processos internos e uma experiência mais qualificada para os cidadãos que utilizam os serviços públicos. A proposta também inclui o uso de dados para embasar políticas públicas com maior precisão.

A Prefeitura de Jundiaí iniciou os estudos para desenvolvimento do Cartão Cidadão, projeto previsto no plano de governo municipal que tem como objetivo central unificar a identificação dos munícipes e integrar o acesso aos serviços públicos da cidade. O projeto foi publicado na Imprensa Oficial (IO) do município e a comissão que dará andamento ao projeto será formada por integrantes das Unidades de Gestão da Casa Civil, Governo e Finanças, Infraestrutura e Serviços Públicos, Mobilidade e Transporte, Cultura e Saúde.

A Prefeitura não informou o prazo ou as etapas de implementação do projeto, nem detalhes operacionais do Cartão Cidadão, mas afirmou que novas atualizações sobre o desenvolvimento do projeto serão divulgadas oportunamente pelos canais oficiais.

Semelhanças

O projeto se alinha a iniciativas semelhantes já adotadas em outros municípios brasileiros e até mesmo em âmbito nacional. Porém, é importante destacar que cada município, baseado em suas particularidades, segue caminhos diferentes na utilização do recurso. Em Itu, por exemplo, o cartão é oferecido aos moradores e permite acesso a diferentes tipos de serviços de forma integrada. Já em Curitiba, o sistema, integrado ao GOV.BR, permite autenticação única com CPF para acesso a serviços públicos, garantindo mais segurança para munícipe e administração.