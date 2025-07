Homem sofre tentativa de homicídio enquanto aguardava a esposa

Um homem de 56 anos foi baleado com um tiro na cabeça e um nas costas, em um ponto de ônibus na avenida Ouricuri, no Jardim América 3, em Várzea Paulista, no início da madrugada desta terça-feira (29).

A vítima foi socorrida ao hospital da cidade, mas, posteriormente, precisou ser transferida para o Hospital São Vicente, em Jundiaí, para remoção da munição que ficou alojada nas costas. O projétil que acertou a cabeça transfixou.

Consciente e sem risco de morte, ele contou aos policiais que um carro passou e um ocupante efetuou os disparos. Ele não conseguiu identificar o atirador.