Em Jundiaí, 400 crianças e adolescentes seguem em tratamento

O projeto de Lei 4828/23 que assegura a crianças e adolescentes acesso a programas de saúde mental do Sistema Único de Saúde (SUS) é mais um artifício para o tratamento rápido e assertivo. Aprovado no dia 9 de julho pela Câmara dos Deputados, o projeto de autoria da senadora Damares Alves, tem mostrado que a saúde mental para este público deve ser considerado com prioridade em saúde pública.

“O cuidado em saúde mental às crianças e adolescentes tem sido embasado nos princípios e diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental que se materializa na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), conjunto de dispositivos que devem atuar de forma articulada, garantindo o cuidado às pessoas com transtornos mentais nos diferentes níveis de atenção”, diz nota enviada à redação do Jornal de Jundiaí.

Além do CAPS, fazem parte desta rede as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Clínicas da Família, as equipes de e-Multi, o Consultório na Rua, as Residências Terapêuticas, as Unidades de Acolhimento (Adulto e Infantojuvenil), os leitos de retaguarda no Hospital São Vicente, o Centro de Convivência, entre outros equipamentos.

“Vale ressaltar que o cuidado em saúde mental às crianças e adolescentes deve necessariamente contemplar a perspectiva intersetorial, envolvendo o cuidado às famílias, a aproximação com as escolas e com os serviços da assistência social para serem abordados os aspectos relacionados às determinações sociais de saúde (moradia, renda, acesso a condições dignas de vida, enfrentamento das condições de violência e discriminação.”

Reforço como ajuda