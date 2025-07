O projeto Fios Encantados promove no dia 30 de agosto, das 18h às 22h, no Clube Caxambu, o baile do flashback. No comando da pick-up, o DJ Airton Brunello. Os ingressos custam R$ 30 com renda voltada para as obras e despesas do projeto.

Os convites podem ser adquiridos com as diretoras do projeto no (11) 94930-0615 (Mara) e (11) 94004-6460 (Neia). O clube fica na avenida Comendador Antônio Borin, 6804, no Caxambu.