Apoiadores de Jair Bolsonaro realizam um buzinaço na Nove

Nesta segunda-feira (28), apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro realizaram um buzinaço na avenida Nove de Julho. O movimento está alinhado ao que aconteceu em diversas cidades do país ao longo das últimas semanas. Os manifestantes pediram democracia e a saída do presidente Lula. Em Jundiaí, o protesto foi promovido pelos vereadores Madson Henrique e Rodrigo Albino, ambos do PL. Vale lembrar que Jair Bolsonaro enfrenta processo por liderar uma trama golpista e o julgamento deve acontecer em agosto. Desde 18 de julho, ele cumpre medidas preventivas, como uso de tornozeleira eletrônica e reclusão domiciliar das 19h às 6h.

Trama golpista

O Supremo Tribunal Federal (STF) realizou nesta segunda-feira (28) o último interrogatório dos réus da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.Fazem parte do grupo 11 militares do Exército e um policial federal. Parte dos militares integrava o Batalhão de Forças Especiais do Exército, cujos soldados são conhecidos como kids pretos. Todos respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Os denunciados deste núcleo são acusados de planejar "ações táticas" para efetivar o plano golpista, entre elas, o monitoramento de Alexandre de Moraes e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em SP

O prefeito Gustavo Martinelli esteve em São Paulo, nesta segunda-feira (28), em reunião com secretários estaduais. Primeiramente, o encontro foi com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, para tratar de geração de emprego e renda. Após isso, o chefe do Executivo esteve na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, onde recebeu um valor de R$ 100 mil reais para fomento da agricultura municipal.