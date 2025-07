ETECs realizam aulas práticas com máquinas agrícolas da AGCO

Jovens do interior paulista iniciaram a nova etapa de formação prática em mecanização e agricultura de precisão na Fazenda Santa Elisa, sede do Instituto Agronômico (IAC), de Campinas. A atividade faz parte do projeto de capacitação promovido pela AGCO, líder global em projeto, fabricação e distribuição de máquinas agrícolas e tecnologia de agricultura de precisão, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e o Centro Paula Souza, para qualificar estudantes de Escolas Técnicas Estaduais (ETECs).

As aulas contemplam treinamentos práticos com tratores e pulverizadores das marcas Massey Ferguson, Valtra e Fendt, pertencentes ao grupo AGCO. A formação, que teve início em abril, inclui treinamentos e-learnings, videoaulas e práticas, totalizando aproximadamente 161 horas, sendo 82 horas presenciais. O objetivo é preparar jovens para atuar no mercado de mecanização agrícola, promovendo formação técnica complementar em operação e manutenção de máquinas agrícolas com alta tecnologia embarcada.

Os treinamentos presenciais com pulverizadores e tratores estão sendo realizados até o dia 1º de agosto, com foco em tecnologia de aplicação e inspeção de máquinas. As atividades combinam teoria e prática, com orientação de Gabriel Cardoso e Saulo Barbosa, instrutores da AGCO, além do professor Hamilton Ramos, do IAC.