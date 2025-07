Em homenagem ao Dia do Agricultor, Jundiaí tem semana especial

Comemorado nacionalmente nesta segunda-feira (28), o Dia do Agricultor ganha em Jundiaí — Terra da Uva e de tantos outros cultivos rurais — um sabor especial. As homenagens aos produtores do Município se unem aos motivos para celebrar as tradições e os costumes passados de geração em geração pelas famílias do campo.

“A atividade agrícola encontrou em Jundiaí uma terra fértil para a geração de trabalho e renda, além da criação de oportunidades que levam o nome do Município para todo o País. Atualmente são mais 190 quilômetros quadrados de área cultivada, com mais de 1,5 mil propriedade rurais ativas, das quais a imensa maioria é conduzida no formato da agricultura familiar. Isso tudo como resultado do empenho e da tradição dos produtores, que, somados aos programas de incentivo da Prefeitura para a inovação, tecnologia e permanência das famílias no campo, e que se traduz nos números, no fomento ao Turismo e, no cenário paulista, com Jundiaí ocupando a 3ª posição no Ranking Município Agro”, comentou a gestora da Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT), Marcela Moro.

Veterinária de formação, a Sônia Frigeri já trabalhou em granja e com apicultura, mas há 30 anos se dedica à produção de flores e plantas ornamentais. Atualmente a sua propriedade, localizada no bairro do Champirra, totaliza cinco hectares de área, entre seis blocos de estufas, viveiro e campo aberto, e emprega 12 pessoas em funções diversas.