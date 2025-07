Agentes de conservação faziam corte de grama às margens do km 50 da rodovia Anhanguera, em Jundiaí, no início da tarde desta segunda-feira (28), quando se depararam com uma ossada humana.

A Polícia Civil foi acionada, assim como a Perícia Técnica, que deram início aos trabalhos de investigação para identificar a vítima, bem como para desvendar o caso.

As investigações devem ficar a cargo da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí.