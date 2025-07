Adolescente é detido e envolve até a vovó na ocorrência

Os GMs Júlio, Marco, Willians e Gomes, supervisionados pelo subinspetor Cristiano, faziam patrulhamento, quando se depararam com suspeito no ponto de tráfico.

Um adolescente de 16 anos foi pego em flagrante vendendo drogas em uma biqueira no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí. A detenção foi feita por guardas municipais de Operações com Cães. Durante a ocorrência, ele ainda acabou envolvendo a avó, ao mandar os guardas até sua casa, onde havia mais drogas armazenadas.

Durante os questionamentos, ele entregou que em sua casa havia mais drogas escondidas. Os guardas foram até o local, onde foram recebidos pela avó do adolescente, uma idosa de 70 anos, que ficou assustada e permitiu que eles entrassem no imóvel. Foram encontradas mais entorpecentes no local.

O jovem adolescente foi levado para a delegacia, onde o delegado determinou sua recolha à Fundação Casa, visto que ele já tem extensa ficha criminal, apesar da pouca idade.