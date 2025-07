Festa julina reúne mais de 200 idosos no CCI do Complexo Argos

O Centro de Convivência do Idoso (CCI) do Complexo Argos foi palco de uma grande celebração no último sábado (26), com a tradicional festa julina que reuniu mais de 200 idosos em uma tarde repleta de alegria, dança, comidas típicas e muita interação. A atividade é promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (Ugads), e integra a programação regular oferecida pelos CCIs do município.

“Esse espaço é fundamental para fortalecer vínculos, combater o isolamento social e garantir mais qualidade de vida para as pessoas idosas. A festa é só um dos muitos momentos de convivência que promovemos semanalmente com muito carinho e respeito”, destacou a gestora da Ugads, Luciane Mosca.

Além da festa, o encontro também foi uma oportunidade de ouvir histórias emocionantes de quem frequenta o espaço e encontra ali uma nova forma de viver a melhor idade. É o caso do senhor Dirceu e de sua companheira, que participam das atividades todos os sábados. “A gente vem todo sábado. Aqui é maravilhoso, é sagrado pra nós. Eu tiro muita foto, brinco com todo mundo. É aqui que a gente se diverte, faz amizades e também foi aqui que nos conhecemos e começamos a namorar”, contou ele, com alegria.