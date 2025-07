Inspetor de alunos é vítima de falso cafetão do PCC

"Das duas, uma; você paga, eu confirmo com o quadro disciplinar se pagamento e tiro seu nome da cobrança. Ou já fala que não vai pagar. Tua dívida não é mais com a garota, e sim com o comando. Tô aqui pra resolver com você ou sua mãe. Então o papo é reto, vou te mandar a chave, você paga o prejuízo e me manda o comprovante, certo pelo certo. Boto a garota de novo na atividade e zeramos o problema".

A vítima bloqueou o criminoso, que não muito tempo depois, enviou novas mensagens, usando outro número, enviando um vídeo dizendo que estavam a caminho da casa dele, para matar a família toda, lhe dando uma última chance de pagar.

Desconfiado, o inspetor procurou na internet por golpes parecidos e encontrou matérias jornalistas em que a forma de atuação dos bandidos era muito semelhante. "Foi o que me tranquilizou. Mas a minha mãe, a quem eu havia contado o que estava acontecendo, ficou com muito medo. Inicialmente também fiquei com medo porque poderiam estar me confundindo com alguém. Me disseram que estavam vindo até minha casa e que todos iriam morrer", disse a vítima, em entrevista ao Jornal de Jundiaí.