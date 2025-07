Jovens de Jundiaí participam de curso de programação com drones

Alunos do curso gratuito de Linguagem de Programação Python de Jundiaí participaram de uma visita técnica ao campus da Universidade Federal do ABC (UFABC), em São Bernardo do Campo. A atividade foi realizada em colaboração com a organização Brazil Flying Labs.

A iniciativa é conduzida pela Divisão de Inclusão Produtiva, e tem como foco a capacitação de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). A visita também contou com a participação de estudantes dos cursos de Python das cidades de Cajamar e Guarulhos, atendidos pela rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

A atividade foi conduzida pelo professor Dr. Diego Paolo Ferruzzo Correa, especialista em tecnologias aeroespaciais, controle de voo e drones, que apresentou aos jovens projetos inovadores nas áreas de robótica, inteligência artificial e engenharia desenvolvidos na universidade. A visita proporcionou uma vivência prática e inspiradora, permitindo aos participantes enxergar possibilidades reais de atuação profissional e acadêmica no campo da tecnologia.