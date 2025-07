Incubação de startups de saúde como auxílio em pesquisas

Segundo explica o responsável pela área de saúde do Núcleo de Inovação Tecnológico (NIT), Vinícius Querência, os escolhidos terão acesso a conexões com outros atores do ecossistema de inovação, tratando a inovação de forma colaborativa com outras universidades e institutos de pesquisa, o que é fundamental para expandir redes de contato e oportunidades.

Com a abertura de edital para a seleção de startups na área de saúde, dentro da Seleção de Startups para Participação no Programa de Inovação em Saúde, a Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) pretende dar acesso a professores qualificados e especializados na área em que a tecnologia será empregada, proporcionando orientação técnica e científica de alto nível.

“A incubação em uma universidade serve como um cartão de visitas, facilitando o networking e a participação em programas de fomento à inovação e ao empreendedorismo. Esses elementos combinados criam um ambiente propício para o crescimento e sucesso das startups incubadas, alavancando suas capacidades de inovação e inserção no mercado”, diz Querência ao lembrar que a unidade já foca em parcerias de pesquisa com algumas empresas, em especial para validação de equipamentos para diagnósticos e tratamentos.

Atualmente, a FMJ realiza pesquisas em parceria com empresas em áreas inovadoras e novas tecnologias aplicadas à saúde humana. São projetos na área de hematologia, com estudos sobre o sangue e marcadores de doenças visando melhorar diagnósticos. “Em tecnologias assistivas, testamos dispositivos e sistemas de empresas parceiras que auxiliam pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo maior autonomia e qualidade de vida. Também estamos desenvolvendo Inteligência Artificial para auxílio no agendamento e na triagem de pacientes, otimizando o atendimento em serviços de saúde”, diz o diretor.

A organização do processo de incubação é conduzida pela equipe do Centro de Inovação em Saúde (CIS) da FMJ e do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da FMJ, sob a direção do Prof. Dr. Antônio César Galhardi. As startups incubadas terão a oportunidade de interagir diretamente com docentes e pesquisadores da FMJ. Além disso, poderão acessar outras entidades do ecossistema de inovação e empresas parceiras do NIT ampliando suas redes de colaboração e suporte tecnológico.