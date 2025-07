Ventania forte trouxe mais uma chuva e temperatura pode cair

O mês de julho teve apenas dois dias apenas de chuva, a sexta-feira (25), quando à tarde choveu pouco mais de 7mm, e hoje (28) pela manhã, quando o acumulado de chuva foi de cerca de 8mm, segundo o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro). O mês de julho tem média de 52mm de chuva, de acordo com medição feita pela Defesa Civil do município desde 2012, então este ano foi mais seco. Julho de 2023 teve precipitação similar, de 16mm, mas no ano passado choveu 63mm no mês. Agosto, historicamente, costuma ser mais seco na cidade, tem média de 47mm desde 2012.

Para os três dias restantes do mês de julho, não há previsão de mais chuva, apenas de queda de temperatura, que pode acontecer de amanhã (29) até sexta (1º), quando os termômetros voltam a subir. De acordo com o Climatempo, a mínima da terça-feira será de 9°C e a máxima de 18°C. Já na quarta-feira, a mínima prevista é de 6°C e a máxima de 18°C. Na quinta (31), temperaturas entre 7°C e 21°C. E na sexta-feira, os termômetros devem marcar de 9°C a 26°C.

A queda prevista nas temperaturas é resultado de uma frente fria que chegou ao Sul do país neste fim de semana. Também chegou pelo Sul um ciclone extratropical, com ventos fortes. Em Jundiaí, houve ventania na madrugada desta segunda-feira antes da chuva. Pela região, porém, a chuva já chegou com menos força, assim como os ventos.