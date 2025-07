Golpistas são detidos em noite de show de Gustavo Lima em Jundiaí

Três homens suspeitos de aplicar golpes em pessoas que chegavam ou saíam do show do cantor Gustavo Lima, no Parque da Uva, em Jundiaí, na noite deste sábado (27), foram detidos por policiais militares do 11° Batalhão. Com eles foram encontrados mais de 150 cartões bancários, dinheiro e maquininhas de cartão. Ao final da ocorrência, um deles foi preso em flagrante.

Os policiais faziam patrulhamento no entorno do parque, quando se depararam com três homens juntos e em atitude suspeita ao lado de um automóvel. Todos foram abordados e, no carro, ps agentes encontraram 158 cartões bancários em nomes de donos diferentes e cinco máquinas de cartão. Além disso, também foram localizados R$ 1 mil.

Num primeiro momento eles negaram que o carro pertencesse a algum deles, alegando que apenas estavam próximos. No entanto, uma pesquisa dos PMs rechaçou a alegação dos suspeitos, ao comprovar que o automóvel estava no nome de um deles.