Paulista vence jogo dificílimo com gols de Kiko e Kayque

O Paulista venceu o São Bento por 2 a 0, na tarde deste sábado (26), no estádio municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba, em um jogo em que os dois times estão perdoados pelo mau futebol. Não seria possível, nem mesmo para clubes de Série A de Campeonato Brasileiro, praticar um bom jogo em um gramado tão ruim e castigado, cheio de buracos e morrinhos. Com a dificuldade para os dois lados, o Galo levou a melhor com gols de Kayque e Kiko Rodrigues, garantindo três pontos, chegando a 10 e permanecendo na 3ª colocação do grupo, agora muito perto da classificação à próxima fase da Copa Paulista. O time de Jundiaí volta a campo contra o Primavera, no próximo domingo (8) às 11h, em Indaiatuba.

Levando em consideração o gramado ruim, impróprio para se jogar futebol, São Bento e Paulista até que fizeram um bom primeiro tempo, equilibrado, com os dois times buscando o ataque, mas com poucas chances de gol. O goleiro Lee Winston salvou o Galo em pelo menos duas oportunidades, enquanto que a defesa do São Bento tinha dificuldades de parar os contra-ataques do Paulista, que chegava fácil, mas pecava nas finalizações.

Em trocas de passes de dois metros, com direção certa, a bola se perdia pelo caminho, quicando e desviando em morrinhos e buracos. E foi assim que a bola quicou, quicou e quicou até chegar em Kiko, que fintou o marcador na entrada da área e bateu forte no canto do goleiro para abrir o marcador aos 45 minutos da etapa inicial.