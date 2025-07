Fundo Social inicia entrega de agasalhos novos para crianças

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (FUNSS) deu início à entrega de agasalhos novos para crianças de 0 a 12 anos assistidas por instituições sociais da cidade. A ação faz parte da campanha “Aquecendo Vidas”, promovida anualmente pelo Funss, e neste ano irá beneficiar quatro mil crianças em situação de vulnerabilidade.

Todos os agasalhos foram adquiridos com recursos da administração municipal e serão entregues diretamente às entidades, igrejas e líderes comunitários que participaram da campanha por meio de um cadastro prévio. A iniciativa garante que cada peça chegue a quem realmente precisa, com respeito, organização e dignidade.

“Como mãe, sei o quanto é doloroso ver uma criança sentir frio. Nosso compromisso é com o cuidado e a empatia. Saber que quatro mil crianças terão um inverno mais aquecido nos enche de gratidão e reforça o valor do trabalho coletivo”, destacou a presidente do Fundo Social, Ellen Camila Martinelli.