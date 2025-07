Farmácia é assaltada e PM recupera a maior parte do dinheiro

Um homem suspeito de assaltar uma farmácia no bairro Santa Filomena, em Itatiba, nesta sexta-feira (26), foi preso em flagrante por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão, no bairro Erasmo Crispim, pouco tempo depois do crime. A maior parte do dinheiro roubado foi recuperado na casa dele.

Câmeras de monitoramento registraram o assalto e mostram o bandido entrando na farmácia, usando moletom com capuz e máscara antiviral. Com a mão dentro do bolso da blusa, ele fez menção de estar armado e anunciou o assalto a uma funcionária no caixa. Ela foi obrigada a entregar o dinheiro disponível, algo em torno de R$ 900.

Após isso ele fugiu e as vítimas acionaram a Polícia Militar.