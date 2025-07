Jundiaiense é convocado para o Campeonato Mundial de BMX Racing

O jundiaiense Luca Grigoletto, de 17 anos, foi convocado pela primeira vez para integrar oficialmente a Seleção Brasileira de BMX Racing. O atleta vai representar o Brasil na categoria júnior do Campeonato Mundial da modalidade, que será disputado entre os dias 28 de julho e 3 de agosto, em Copenhague, na Dinamarca.

Atual número 2 do Brasil, o jundiaiense comemorou a convocação e a oportunidade de vestir a “Amarelinha” pela primeira vez em um Mundial. “Essa foi a minha primeira convocação. Todos os outros anos eu fui ao Mundial por conta própria e este ano acabei sendo convocado para a Seleção Brasileira na categoria Junior Man. A expectativa sempre tem que estar muito alta, eu vou com toda a força e sei que vou dar o meu máximo para trazer o melhor resultado. Estou muito feliz com essa convocação”, comemorou Luca.

Grigoletto começou no esporte ainda criança e tem uma trajetória de 12 anos no BMX. “Tudo começou quando um vizinho meu levou a gente numa pista de BMX em Jarinu. Eu andava muito de bicicleta na rua com o filho dele, e depois desse primeiro contato com a pista, nos interessamos e começamos a ir mais vezes. Desde então, nunca mais parei.”