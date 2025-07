Alckmin classifica como 'positivo' diálogo com EUA

Licença paternidade A Frente Parlamentar Mista pela Licença Paternidade e a bancada feminina no Congresso Nacional articulam apoio para que a regulamentação da licença paternidade no Brasil garanta um período de 60 dias para os genitores, ainda que implementado de forma gradual, a partir de 30 dias.Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou requerimento de urgência para votação de um dos diversos projetos de lei que tramitam na Casa. O PL?3.935/2008, que já passou pelo Senado Federal, estipula a licença paternidade de 15 dias, período considerado insuficiente por especialistas e organizações da sociedade civil que acompanham o tema.

Participação popular A Prefeitura de Louveira abriu Consulta Pública Eletrônica do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029 e da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026. Quem quiser participar, deve preencher o formulário disponível no site da Prefeitura. As sugestões recebidas serão analisadas pelos responsáveis das secretarias municipais e pelas equipes técnicas quanto à sua viabilidade, podendo ou não ser acatadas, alteradas ou inseridas nas versões finais do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual, conforme sua viabilidade técnica, jurídica e orçamentária.

O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, revelou ter mantido uma conversa telefônica com o secretário de Comércio dos Estados Unidos (EUA), Howard Lutnick, sobre a imposição de tarifas de importação contra produtos brasileiros. A conversa ocorreu, segundo Alckmin, no último sábado (19). Esta foi a primeira conversa entre altos integrantes dos dois governos desde o anúncio da taxações ao Brasil pelo presidente dos EUA, Donald Trump, há duas semanas. "Nós tivemos uma conversa com o secretário de comércio, Howard Lutnick, uma conversa até longa, que entendo importante, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação", relatou. Questionado por repórteres sobre como o secretário norte-americano reagiu à conversa, Alckmin preferiu não entrar em detalhes, mas classificou o diálogo como positivo.

Collab com Manga

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, fizeram na última quinta-feira (24) uma postagem conjunta no Instagram, durante visita do chefe do Executivo estadual à cidade do interior. A "collab" marca uma aproximação entre os dois políticos, que, embora pertencentes ao Republicanos, tinham relação distante. Na campanha municipal de 2024, Tarcísio não fez campanha para Manga, para não melindrar o candidato do PL na disputa, Danilo Balas. A recusa acabou gerando rusgas internas na legenda. Tarcísio, agora, quer pegar carona na popularidade de Manga nas redes sociais, onde é conhecido como "prefeito tik toker".

Lula diz que Bolsonaro foi induzido a mentira

Em um discurso repleto de citações à família Bolsonaro, a Donald Trump e "aos ricos", o presidente Lula (PT) voltou a defender negociações com os Estados Unidos, mas disse que se quiserem continuar brigando com ele, "vai ter". "Minha vida é essa. Eu não quero brigar. Mas se quiser continuar brigando comigo, ainda não quero brigar. Mas se quiser continuar brigando comigo, aí vai ter", disse, em um evento em Osasco (SP). Lula ainda comparou o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) a Joaquim Silvério dos Reis, traidor de Tiradentes, disse que deputados aliados "têm que tomar uma atitude" com relação a ele e afirmou que o presidente dos Estados Unidos implementou a sobretaxa de 50% aos produtos brasileiros porque "foi induzido a acreditar em uma mentira".