Trem Intercidades vai atender 15 mil pessoas por dia  

O Trem Intercidades (TIC), projeto ferroviário que irá ligar São Paulo a Campinas com parada em Jundiaí, deve transportar cerca de 15 mil pessoas por dia apenas na estação jundiaiense, a partir de 2031, segundo a TIC Trens. Atualmente, o TIC, assim como o Trem Intermetropolitano (TIM), está em fase de elaboração do projeto básico, com conclusão prevista para este ano e início das obras no primeiro semestre do ano que vem.

Estudos preliminares apontavam que Jundiaí deveria realizar cerca de 17 intervenções na cidade para receber o serviço, sendo grande parte delas no entorno da ferrovia. O Jornal de Jundiaí entrou em contato com a Prefeitura para confirmar em quais pontos deverão ser feitas essas intervenções, se alguma já foi executada e os investimentos para essas realizações, mas a Prefeitura não respondeu aos questionamentos até o fechamento desta edição.

Em março deste ano, membros do Executivo receberam uma equipe da TIC Trens para alinhamentos no projeto. À época, o prefeito Gustavo Martinelli reforçou a importância do TIC para a mobilidade regional e o impacto positivo que o projeto trará para a cidade. “Jundiaí está de portas abertas para esse avanço na infraestrutura ferroviária. O Trem Intercidades será um marco para o transporte e desenvolvimento econômico, proporcionando mais qualidade de vida para nossa população e fortalecendo a conexão entre os municípios.”