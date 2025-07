Nova turnê de ‘Robin Hood’ começa neste fim de semana

A Companhia de Teatro de Jundiaí inicia neste final de semana a nova temporada de seu espetáculo “Robin Hood”. A estreia da turnê para o segundo semestre será neste sábado (26), às 15h, na Sala Josette Feres do Centro das Artes, e neste domingo (27), às 10h30, na Fábrica das Infâncias Japy, sempre com entrada gratuita e classificação livre.

Em preparação para as apresentações, o elenco da companhia, que é um dos corpos artísticos municipais ligados à Unidade de Gestão de Cultura (UGC), está com os ensaios a todo o vapor, sob a direção artística de Carla Candiotto.

Utilizando a linguagem do Teatro Físico, o espetáculo conta a história do famoso arqueiro medieval, que, entre seus inúmeros atributos é um jovem corajoso, destemido e, acima de tudo, justo. Divididas entre o mercado de Nottigham na Inglaterra medieval, a floresta de Sherwood, o castelo e a taberna, as cenas da peça trazem as aventuras de Robin e seu bando na luta contra a tirania da rainha Joana Cobrança Matança de Vingança e que fica com a Herança, e trava uma batalha em favor da Justiça, como sentimento que nasce do coração das pessoas e que tem como objetivo garantir a igualdade entre elas.