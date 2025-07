Em ano de comemorações, ART no AR vence seis prêmios

Entrelaçadas no ar como pinceladas vivas sobre um quadro invisível, as acrobatas da ART no AR transformam o tecido em extensão do próprio corpo no Valinhos em Dança, festival realizado no último fim de semana, e conquistaram premiações em todas as seis coreografias apresentadas na competição. Esta foi a terceira participação da escola no evento, que se destaca por incluir o tecido acrobático entre suas modalidades, especialidade da companhia jundiaiense.

O conjunto adulto (18+) também foi premiado com o segundo lugar com a coreografia “Kobra Street Art”, inspirada no trabalho do grafiteiro Eduardo Kobra. A apresentação contou com a colaboração direta do artista, que sugeriu trilhas sonoras para compor o número. O elenco reuniu alunas de diferentes idades e trajetórias: Julia Moller, Roberta Benassi, Lana Fortes, Maria Eduarda Borges e Daniela Tâmega.

Já o grupo 40+ emocionou o público com a coreografia “Tango no Ar” e garantiu o primeiro lugar. A performance envolvente foi aplaudida com entusiasmo pela plateia e encantou os jurados. As acrobatas Graziela Luchini, Karla Nacamichi, Liz Meira e Thaís Camilo celebram o troféu em conjunto – literalmente – dividindo-o entre si e com seus familiares.

Na categoria 60+, Vera Bee Ramirez e Rita Tâmega encantaram o público com a coreografia “Tempo”. A apresentação exigente tecnicamente, com movimentos de força e quedas sincronizadas, garantiu o segundo lugar – único prêmio concedido na categoria, mas com sabor de vitória diante do impacto e da superação envolvida.