Paulista estuda retorno de 'velho conhecido' para o mata-mata

O Paulista estuda a contratação do atacante Léo Souza, que foi um dos principais nomes do time jundiaiense durante a campanha do título da 5ª Divisão Estadual, a "Bezinha", em 2024. As conversas já estão em andamento, mas, a princípio, o jogador voltaria ao Galo só depois do término da primeira fase da Copa Paulista e integraria o elenco no mata-mata - caso a equipe se classifique.

Além do Paulista, Léo Souza também é monitorado por outra equipe, porém o jogador dá prioridade ao Galo. Nesta temporada, o atacante disputou 27 jogos por três times diferentes (União São João, Operário-MS e Anapolina-GO) e anotou dois gols. No Tricolor de Jundiaí, foram 19 jogos e cinco gols marcados.

OUTROS ALVOS