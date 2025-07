Gusttavo Lima comanda as atrações do segundo final de semana

A Festa Julina de Jundiaí 2025 chega ao seu segundo final de semana com uma programação de shows imperdível. A grande atração é o cantor Gusttavo Lima, que se apresenta no sábado, 26 de julho, com um espetáculo de alto nível, reunindo seus principais sucessos e toda a energia que o consagrou como um dos artistas mais populares do Brasil.

A programação começa hoje, sexta-feira (25), com o show do grupo Pixote, referência no pagode romântico. A apresentação terá entrada gratuita na pista para quem doar 1kg de alimento não perecível, unindo solidariedade e boa música.

No sábado (26) o destaque é Gusttavo Lima, conhecido como o Embaixador. Com uma estrutura grandiosa, o show promete momentos inesquecíveis, reunindo sucessos como “Balada Boa”, “Ficha Limpa”, “Bloqueado” e outros hits que fazem parte da trajetória do cantor.