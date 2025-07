Chuva não deve continuar nos próximos dias em Jundiaí

Nesta sexta-feira (25) choveu em Jundiaí depois de quase um mês. A última chuva na cidade, bem fraquinha, tinha caído no dia 27 de junho. A última chuva mais forte foi em 24 de junho. Com a interrupção da estiagem, já é perceptível a melhora na qualidade do ar, que estava ruim por conta das queimadas, poluição e poeira.

Para os próximos dias, a tendência é de que a chuva seja interrompida. No sábado (26), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade terá entre 12°C e 27°C, sempre começando mais gelado, esquentando e esfriando novamente após o pôr do sol. Já no domingo (27), os termômetros devem subir um pouco mais, com mínima de 16°C e máxima de 28°C.

Para a segunda-feira (28), a previsão, de acordo o Climatempo, indica chuva pela manhã. A partir da terça (29), não há nova previsão de chuva até aproximadamente a metade do mês de agosto, período até onde a previsão vai. Na próxima semana, os dias ainda estarão mais frios, mas a tendência é de que a friaca diminua e os dias fiquem mais quentes em agosto.