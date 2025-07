Interessados em participar do 7 de Setembro devem se inscrever

A Unidade de Gestão de Cultura (UGC) recebe, até o dia 8 de agosto (sexta-feira), as inscrições dos grupos e entidades interessados em participar do tradicional Desfile de Sete de Setembro do município.

As inscrições gratuitas devem ser feitas por meio deste formulário on-line e são voltadas a todas as organizações interessadas, com exceção das unidades escolares da rede municipal de ensino, que, para se inscrever, deverão aguardar divulgação oficial pela Unidade de Gestão de Educação (UGE) em breve.

No formulário, os interessados deverão incluir informações básicas acerca do grupo e de seu responsável, além dos contatos, um breve histórico da existência do grupo, número de integrantes e se prevê a apresentação de fanfarra.