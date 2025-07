Pré-coral e Coral Infantojuvenil têm inscrições abertas

A Unidade de Gestão de Cultura (UGC) está com inscrições abertas para o Coral Infantojuvenil Cidade das Crianças, em seu grupo de musicalização Pré-coral e em seus núcleos de ensaio realizados no bairro do Retiro e no Espaço Expressa. Com participação voluntária, as inscrições devem ser feitas por meio deste formulário on-line e a seleção das novas vozes acontecerá presencialmente, em data, horário e local a serem informados pela equipe técnica.

Para o grupo de musicalização Pré-coral, podem ser inscritas crianças entre cinco e sete anos. Os ensaios do grupo têm duração de uma hora e são realizados no Espaço Expressa, em duas turmas: às 9h, para a turma da manhã, e às 15h30, para a turma da tarde.

Já para o Coral Infantojuvenil, as inscrições são destinadas a crianças entre oito e 11 anos, com ou sem experiência musical. Os ensaios do Núcleo Retiro do Coral acontecem às segundas-feiras, das 18h15 às 19h30, na sede do Grupo Sol da Cidadania, que fica na alameda das Palmeiras, 120 – vila Alvorada. Já para o Núcleo Expressa, os ensaios são às terças-feiras, das 18h às 19h30.

