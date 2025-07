Logística é campeã de acidentes de trabalho em Jundiaí

É inegável que o ramo da logística teve crescimento em Jundiaí nos últimos anos. Impulsionada pelo e-commerce, a logística na cidade, com acesso a grandes rodovias, cresceu vertiginosamente, principalmente desde a pandemia da covid-19. No entanto, ao passo que a logística cresce na cidade, também há uma mudança no perfil de acidentados no trabalho. Os trabalhadores do ramo hoje são os que mais são afastados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A logística em Jundiaí emprega atualmente cerca de 17,7 mil pessoas com carteira assinada, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. Desde 2020, 2,4 mil vagas foram abertas no setor em Jundiaí.

No entanto, por se tratar de um trabalho que muitas vezes é braçal e pesado, como carga e descarga de caminhões, é também um dos principais responsáveis por afastamentos pelo INSS na cidade, de acordo com dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho (TST).