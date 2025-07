Do amor ou do terror, doce já é renda dos confeiteiros

A febre do momento no setor da confeitaria é, sem sombra de dúvidas, o morango do amor. À primeira vista um doce simples, feito com morango, brigadeiro branco e uma casquinha, a mesma utilizada para a maçã do amor, mas neste caso viralizou nas redes sociais tornando-se a sensação do momento.

Sensação para uns, terror para outros, principalmente aqueles que não acertaram o ponto, principalmente da calda, o morango já é a sensação do momento. Quem consegue preparar sem erros está rindo à toa e fazendo deste momento um negócio lucrativo. Com preço unitário a partir de R$ 17, o doce já tem mudado a rotina, inclusive das lojas especializadas e supermercados.

Para Thiara Verena Santos Prado os pedidos dos clientes foram tantos que resolveram arriscar. São pelo menos 30 doces por dia sem mudar a rotina da confeitaria. “A procura vem de todo tipo de público e as redes sociais ajudam. Sempre quando há novidades, as pessoas querem experimentar e se os profissionais aproveitam, ganham dinheiro. Estou esperando a próxima moda”, diz satisfeita apesar de driblar o aumento nos preços dos produtos.