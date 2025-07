Nomes fortes trocam de partido e mudam cenário político

Meses após uma acirrada eleição municipal, o cenário político de Jundiaí passa por importantes mudanças e por uma nova etapa de organização partidária local e articulação estratégica para 2026. Nesse contexto, dois nomes relevantes na política da cidade se movimentaram e mudaram de sigla neste semestre.O vice-prefeito Ricardo Benassi deixou o NOVO e migrou para o PSD. Já o ex-presidente da Câmara, Antonio Carlos Albino, saiu do PL e é o novo nome forte do NOVO.

O PSD está em crescimento. Segundo o presidente local do partido, José Galvão Braga Campos, o Tico, é evidente o quanto o PSD se tornou atraente após as últimas eleições — ocasião em que a sigla formou a segunda maior bancada da Câmara Municipal, com três vereadores: Carla Basílio, Faouaz Taha e Daniel Lemos.

“Quando assumimos o PSD, o partido vinha de uma eleição muito modesta. Em 2020, não elegeu nenhum vereador e obteve apenas 882 votos. A partir daí, buscamos novas lideranças, montamos uma chapa completa e conquistamos mais de 27 mil votos nas últimas eleições, elegendo três vereadores”, avalia.