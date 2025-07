Polytheama recebe comédia ‘Troca-Troca’

Com diálogos afiados e situações hilárias, a comédia ‘Troca-Troca’ traz uma visão bem-humorada sobre os desafios do amor no século 21 e propõe uma reflexão sobre a importância da comunicação na manutenção da paixão. O espetáculo acontece neste sábado, às 20h, no Polytheama.

Escrito por Ingrid Zavarezzi, roteirista de grandes sucessos da TV e do teatro, e com Oscar Magrini, Carla Pagani, Paula Zaneti e Rick Conte, o texto mergulha nos dilemas do desejo e dos segredos que podem transformar um casamento em um verdadeiro campo de batalha – ou em uma inesperada aventura.

Até onde as pessoas estão dispostas a ir para reacender a chama da paixão? E, no fim das contas, será que é possível salvar um relacionamento… ou apenas sobreviver a ele?