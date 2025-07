Feira de Adoção de Animais no Maxi será neste sábado (26)

O evento vai ter cães e gatos adultos, castrados, vermifugados, vacinados e microchipados, além de filhotes de cães e gatos. Todos os adotantes ganham uma consulta grátis com a veterinária parceira do Instituto.

Quem ama pets e deseja desfrutar da companhia inseparável de um amigo de quatro patas, a Feira de Adoção de Animais, do Instituto Focinho Feliz, que acontece no próximo dia 26 de julho, das 11h às 15h, no Hall da Entrada G2 Leste do Maxi Shopping Jundiaí é uma excelente opção. Ao adotar, a vida ganha um novo sentido e se transforma numa experiência muito prazerosa.

Para adotar é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência, e responder um questionário para saber se o adotante tem conhecimento da responsabilidade que envolve ter um pet; se tem condições de cuidar e entende as necessidades do animal; se dispõe de local apropriado; se o pet é o ideal para o interessado, etc. O Instituto fornece orientações em relação aos primeiros cuidados e onde a pessoa pode adquirir ração, caminhas, e tudo mais. A taxa de adoção é de R$ 100,00.

As pessoas também podem fazer doações espontâneas, que são sempre bem-vindas para custeio dos animais resgatados e tratados pela Ong. Caso a pessoa adote um filhote com menos de cinco meses, ele só poderá ir para casa no dia da feira com o compromisso de levá-lo para castrar no dia e horário pré-agendado.

Serviço:

Feira de Adoção de Animais do Instituto Focinho Feliz

Dia: 26/7/2025

Horário: Das 11h ?às 15h

Local: No hall da Entrada G2 Leste do Maxi Shopping

Endereço: Av. Antônio Frederico Ozanam, nº 6000 – Vila Rio Branco - Jundiaí

Entrada Franca no Evento