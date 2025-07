Cia. Jovem de Dança participa de festival em Diadema

Selecionada por meio de edital de chamamento, a Cia. Jovem de Dança participa neste sábado (26) da abertura do Festival ABCDança Transpetro, realizado no Município de Diadema. Com início às 20h, a apresentação será realizada no Teatro Clara Nunes de Diadema (rua Graciosa, 300 – Centro, Diadema), com entrada gratuita e por ordem de chegada do público.

A Cia. Jovem de Dança é um dos corpos artísticos municipais ligados à Unidade de Gestão de Cultura (UGC) e tem direção artística de Alex Soares. O grupo tem ainda como assistente de direção Andrea Thomioka e dois núcleos de elencos – um profissional, composto por Camila Rotta, Gean Marcos, João Lucas Alves, Letícia Ribeiro e Maria Eduarda Castro; e outro bolsista, com os bailarinos Bárbara Aquino, Clarice Sakamoto, Leandro Turatti e Mychael Nascimento.

“Após uma apresentação muito especial em Piracicaba na última sexta-feira (18), a Cia. Jovem de Dança voltará a se apresentar fora do município, representando Jundiaí e todo o trabalho de incentivo a esta linguagem artística que a Prefeitura fomenta, por meio da Cultura, junto aos seus corpos artísticos”, comentou a gestora de Cultura, Clarina Fasanaro.