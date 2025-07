Programa leva alimentos para 600 famílias em vulnerabilidade

Ampliação do programa

A presidente do Fundo Social de Solidariedade (FUNSS), Ellen Camila Martinelli, esteve na horta e destacou que o programa deverá ser ampliado. “O Fundo Social deverá firmar uma parceria com a UNIDAM para que esses alimentos também cheguem às pessoas atendidas no FUNSS. Além disso vamos oferecer cursos voltados tanto à valorização do alimento do ponto de vista nutricional quanto à qualificação para o mercado de trabalho, promovendo autonomia financeira”, afirmou Ellen.